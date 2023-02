Rapallo: “Tunnel Fontanabuona; il ministero dalla parte del Comitato”

Da Andrea Carannante, Comitato no tunnel Fontanabuona

Il giorno 22 febbraio Il Mite ha pubblicato una richiesta corposa di integrazioni qui allegata a Società Autostrade, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica presentata (osservazioni e pareri) dai vari soggetti interessati tra cui il “Comitato no Tunnel”.

Il Ministero ha accolto la maggior parte delle osservazioni presentate, infatti Autostrade non fornendo alcuni dati tra cui quelli cartografici ha cosi violato diverse normative nazionali e la Direttiva 2007/2/CE (“Inspire”), richiedendo appunto di integrare i dati forniti con l’asse del tracciato secondo le specifiche, evidenziando i tratti in galleria.

Il progetto fa acqua sotto tutti gli aspetti, i tecnici del ministero hanno riscontrato gravi mancanze dal punto di vista normativo e non solo, ad esempio come ripotato dal documento “Il quadro programmatico relativo alla pianificazione urbanistica di livello sovraordinato e di livello locale che emerge dall’analisi della documentazione di cui sopra risulta in alcuni casi contraddittorio e non aggiornato (riferimento a strumenti urbanistici e discipline modificate e/o ad oggi superate)”.

Sulla cantierizzazione il Mite indica di approfondire l’analisi dell’impatto che avrebbero i cantieri sul carico viabilistico della dorsale di collegamento Santa Maria del Campo – Casello Autostradale già allo stato odierno congestionato oltre i normali livelli di tollerabilità.

Dal punto di vista della biodiversità si sottolinea che le indagini naturalistiche effettuate da Autostrade hanno gravi lacune omettendo anche dati di dominio pubblico.

Viene richiesta un’analisi adeguata su molti aspetti , viene richiesta un’analisi delle flora, una sulle sorgenti interessate dal progetto, queste possono infatti rappresentare importanti siti di riproduzione e rifugio per specie di interesse conservazionistico (es. Salamandrina perspicillata a Spelomantes strinatii) e di particolare interesse scientifico/biogeografico, tra cui ad esempio endemiti ristretti come il mollusco Idrobiide Pezzolia radapalladis.

Si richiede un approfondimento dello studio delle componenti ambientali che caratterizzano la valletta di Arbocò “zona umida”, ricca di vegetazione, facilitata dalla presenza di numerose sorgenti, in parte anche utilizzate per uso umano, che costituiscono un patrimonio storico dell’intero sistema rurale che nel tempo si è attestato nella valle del Foggia.

Sulla difesa del suolo è da rivedere ad esempio l’interferenza tra il nuovo attraversamento del torrente Lavagna, costituito da un ponte a 3 campate e 2 pile intermedie, e le perimetrazioni dell’alveo attuale e delle fasce di inondabilità del torrente Lavagna, e molto altro ancora.

Continua chiedendo che il progetto esecutivo dovrà essere aggiornato il progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, chiarire se le opere di attraversamento previste sono in linea con le richieste di cui al citato D.M. (es franchi idraulici).

La lista delle prescrizioni è lunga si occupa anche del rumore, dell’ aria, della gestione del materiale da scavo.

Le integrazioni richieste dovranno essere fornite entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di protocollo della presente nota inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Società Autostrade potrebbe chiedere una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa ovvero avere del tempo in piu.

