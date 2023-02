Ad un anno dal suo inizio, anche Sestri Levante ha detto stop alla guerra in Ucraina. Oggi in piazza Matteotti manifestazione indetta dall’Anpi sestrese con l’adesione di tutte le sezioni del Levante, presenti i loro rappresentanti, quelli delle molte associazioni che hanno voluto partecipare con entusiasmo; ucraini che vivono stabilente nel Tigullio e quelli che vi si sono rifugiati. Testimonianze di una solidarietà che non si è mai affievolita.

