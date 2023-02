Sinistra per Sarzana sostiene Giorgi e rivendica il proprio spazio

Lavoro, ambiente, sanità e sociale sono i quattro punti su cui si fonda “Sinistra per Sarzana”, lista civica che appoggerà la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Federica Giorgi alle amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Il gruppo, guidato dall’ex consigliere comunale Valter Chiappini riunisce Rifondazione Comunista, Verdi, Sinistra Italiana e Sarzana in Movimento; forze che per diversi motivi hanno deciso di non appoggiare l’aspirante sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli, né Matteo Bellegoni del Pci. “La sinistra reale siamo noi – rivendica Chiappini – e l’alleanza con i Cinquestelle è dovuta proprio al loro avvicinamento a punti fondamentali della nostra area. Fra questi c’è sicuramente la sanità: Ponzanelli fece una brutta figura partecipando in extremis alla nostra manifestazione e dopo quella giornata non ha più fatto nulla di concreto per cambiare la situazione. Ci rivolgiamo – aggiunge – anche a tutta l’area della sinistra giovanile under 30 che potrà trovare molti punti di contatto con il nostro programma”. “La sanità continua ad essere un nervo scoperto – prosegue Giorgi che bisserà la candidatura del 2018 – Ponzanelli non ha fatto nulla per dimostrare di tenere veramente al San Bartolomeo. Le questioni fondamentali le abbiamo poste noi. Ci concentreremo su cose semplici ma utili, temi come lavoro ambiente e sociale”. “Il nostro traguardo potrebbe essere il 20% – afferma Luca Marchi, segretario provinciale di Rifondazione – siamo convinti di poter intercettare quella sinistra che non si identifica nello schieramento di Guccinelli né nel Partito Comunista”. Area che dunque si presenterà frazionata e non unita come il centrodestra: “La spaccatura non è sicuramente una cosa positiva – concludono – votare Guccinelli al ballottaggi? Potremmo anche arrivarci noi”.

