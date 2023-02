Taglio del nastro per la nuova sede del patronato Epasa – Itaco

Oltre centocinquanta metri quadrati per gli uffici del patronato Epasa -Itaco, una nuova aula di formazione e una sala riunioni prenotabile e utilizzabile da imprenditori e professionisti associati a Cna. Una sede accessibile, al piano terra senza barriere architettoniche, luminosa e accogliente che vuole diventare un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini in relazione a bisogni, informazioni e supporto sul welfare.

Hanno partecipato all’inaugurazione il vicesindaco del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, il consigliere regionale Daniela Menini, il presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola, il segretario di Cna La Spezia Angelo Matellini, il direttore nazionale del Patronato Epasa-Itaco Cittadini e Imprese Valter Marani, e Capo della Squadra Mobile della Spezia Alessandro Pescara di Diana. Insieme a tanti imprenditori, colleghi e cittadini, che hanno partecipato all’evento.

Nuovi spazi per la Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa della Spezia che da lunedì saranno aperti al pubblico e a disposizione di cittadini e imprese, in Via padre Giuliani 8-10.