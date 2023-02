Albenga, Marinelli bacchetta: “Critiche alla squadra? La tessera del tifoso non vale più”

“Sono rimasto veramente dispiaciuto per le critiche dei tifosi alla squadra oggi. Critiche a una squadra che è prima in classifica dal primo giorno ad oggi con otto punti di vantaggio su una formazione data per strafavorita all’inizio dell’anno. Mancano dieci giornate e abbiamo la possibilità di scrivere la storia dopo 33 anni“. Al presidente Simone Marinelli non ha gradito l’umore della piazza, o di parte di essa, post pareggio per 0 a 0 contro il Rivasamba. Una “x” che consente comunque di mantenere il +8 sulla Lavagnese fermata dalla Forza e Coraggio.

Marinelli sottolinea anche gli sforzi fatto nei confronti dei sostenitori: “Abbiamo dato la possibilità di vedere gratis tutte le partite in casa e buona parte delle trasferte. Allora, se volete criticare dei ragazzi così, dalla prossima giornata pagate. La tessera del tifoso non vale più visto che criticate questa squadra. Io devo difendere i miei ragazzi. Perfetto, allora pagherete”. Il messaggio è stato lanciato tramite la pagina Instagram del presidente ingauno.

