Auto si cappotta in corso Toscanini a Ventimiglia, nessun ferito

Ventimiglia. Un’auto francese si è capottata in corso Arturo Toscanini, a Latte di Ventimiglia, per motivi ancora in fase di accertamento. E’ successo nel pomeriggio all’altezza di via della Resistenza. Illesi gli occupanti del veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno messo in sicurezza la vettura.

Non è chiaro se all’origine dell’incidente ci sia l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia o una manovra azzardata da parte del conducente.

