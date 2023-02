Calcio/ L’Entella casa il tris in casa dell’Ancona: a segno Tomaselli, Zamparo e Merkaj

Ancona: Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Prezioso, Paolucci; Petrella, Melchiorri, Moretti. All. Colavitto.

Virtus Entella: De Lucia; Parodi, Pellizzer, Reali; Tomaselli, Tascone, Rada, Barlocco; Meazzi; Zamparo, Merkaj. All. Volpe.

Blitz dell’Entella al Del Conero: finisce 0-3 contro l’Ancona con i gol realizzati da Tomaselli, Zamparo e Merkaj su rigore. Per i chiavaresi secondo posto in classifica a seguito del pareggio ottenuto dal Cesena in casa del Fiorenzuola. Volpe si affida al classico 3-4-1-2 con Meazzi che vince il ballottaggio su Ramirez.

