Cala il tris il Sestri Levante contro il Pont Donnaz: al Sivori a segno Cominetti con una doppietta e Marquez. Una vittoria che permette ai Corsari di allungare sulla Sanremese che non ha concluso la sua gara contro il Chisola per l’infortunio dell’arbitro avvenuto al 33′ del secondo tempo con gli ospiti in vantaggio sull’1-2.

Cade in casa il Ligorna battuto 1-2 dal Vado: a Gulli rispondono Cenci e Lo Bosco. Al termine di questa giornata il Sestri sale a +11 dalla Sanremese.

