Dragowski: “Oggi anche un pizzico di fortuna, ma tra una settimana saremo migliori”

Protagonista di diverse parate importanti, nel post gara di Udinese-Spezia ha parlato anche Bartlomiej Dragowski, recuperato in extremis dopo il problema fisico accusato durante la partita contro la Juventus: “Dovevo fare qualche giorno a parte con lo staff medico ma siamo riusciti a recuperare presto. Sono contento che sono potuto scendere in campo oggi, per la squadra non c’è molta differenza per chi c’è in porta perché siamo tutti forti, noi proviamo solo a dare una mano”, spiega Drago, che torna poi sul pericolo scampato dopo una palla persa e regalata a Beto a pochi metri dalla porta: “La grande differenza potevo farla alla fine con un assist a Beto, dove stavo combinando una cosa incredibile. Sono stato fortunato. Dobbiamo fare tutto per avere fortuna anche nella prossima partita”, scherza l’estremo difensore polacco.

In ogni caso, lo Spezia di Semplici parte con un punto, che il portiere preferisce non valutare: “Questo punto lo valuteremo alla fine, capiremo se sarà un punto che non servirà a nulla o meno. Spero che questo punto ci avvicini alla salvezza”, spiega Dragowski, che poi spende qualche parola per Leonardo Semplici: “Il mister è arrivato con le idee chiare, abbiamo fatto 3-4 sessioni di allenamento e non è che si possono fare miracoli. Mi auguro che siamo riusciti a fare quello che ci chiede, dal mio punto di vista tra una settimana saremo ancora meglio”. E proprio tra una settimana ci sarà l’incrocio diretto contro il Verona, che verrà al Picco con fame e voglia di vincere: “È uno scontro diretto, una partita da sei punti”, conclude Dragowski. “Dobbiamo fare di tutto per vincerla, con questa testa dobbiamo tornare a casa e prepararci a questa partita”.

