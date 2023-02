I pontili della vecchia Marina del Canaletto diventano segnaletica sui sentieri

Recupera il legno dai paglioli delle vecchie barche e dai pontili della fu Marina del Canaletto, spazzata via dall’ampliamento del porto. Quei materiali impregnati di salsedine mostreranno la via ai camminatori dell’entroterra, come ad abbracciare le due anime di un territorio ricco di paesaggi come quello spezzino. Così Angelo Bergonzoli, ottant’anni, costruisce le frecce direzionali dei sentieri ed altri strumenti in legno usati dall’associazione Mangia Trekking nelle proprie attività di “alpinismo lento”.

Dai sentieri del mare a quelli della montagna spesso ritroveremo alcuni manufatti provenienti dai pregiati legnami che per loro fortuna sono riusciti a sopravvivere e ben rappresentare nel futuro la città ligure. L’associazione Mangia Trekking si augura che tali lavori vengano rispettati e curati, per la storia città, e quale testimonianza del capace lavoro del “giovane ottantenne” Angelo Bergonzoli.

