Imperia, caso ciminiera, Gabrielli di Rifondazione Comunista: «Si può anche abbattere ma rilanciare l’attività produttiva»

Imperia. Continua a far parlare di sé l’abbattimento della ciminiera di Imperia ritenuta un simbolo della città industriale che fu dopo la manifestazione di ieri.

«Un bel di vedremo un fil di fumo levarsi da una delle tre ciminiere delle Ferriere- scrive Alberto Gabrielli di Rifondazione Comunista- Per ora, ai suoi piedi, una saga delle ovvietà nella ricerca di una opposizione possibile al capitano che la vuole abbattere. Archeologia industriale, memoria di un passato produttivo, paesaggio urbano puntuale, bene tutelato : molti sono i motivi per discordare con la decisione dell’abbattimento. Ma personalmente ne vorrei indicare altri, compatibili con la demolizione materiale della struttura, ma che ne conservino il significato, il messaggio, il valore intrinseco al di là dei 200.000 mattoni che la rivestono rendendocela famigliare. Perché la ciminiera materiale delle Ferriere di Oneglia, con i suoi mattoni, è solo il significante di una storia, la sua forma visibile, mentre il significato che veicola è altro, è quello di attività produttive, di lavoro come fonte di reddito, di famiglie che da un lavoro sicuro traggono la possibilità di progettare un futuro».

