In arrivo venti di burrasca e nevicate nelle zone interne

Arpal conferma l’allerta meteorologica per vento di burrasca forte su tutta la Liguria, sia per oggi che per domani.



Domenica 26 febbraio 2023 che si è aperta all’insegna delle nuvole su tutta la regione con deboli piogge hanno interessato e stanno interessando lo Spezzino e, localmente il centro della regione; intensità massima 7.8 millimetri a Castelnuovo Magra, dove da inizio evento la cumulata è di 26.2 millimetri. Fiocchi sono segnalati, in quota, anche nelle zone interne di centro Levante. Ad accompagnare questi fenomeni i venti settentrionali che vanno rinforzando con raffiche di burrasca anche forte che hanno toccato i 122.8 km/h alle spalle di Sori, a Fontana Fresca e, sui rilievi, 109.4 al Lago di Giacopiane.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com