Infortunio all’arbitro, Sanremese – Chisola sospesa al 78′

Sanremo. Nella decima di ritorno la Sanremese, reduce dalla vittoria col Derthona, affronta al Comunale il Chisola. I biancoazzurri devono fare a meno degli infortunati Fischer, Mauro, Mesina, Scalzi, Maugeri e Bohli e degli squalificati Aita e Bregliano. In tribuna per squalifica anche mister Giannini e il tecnico in seconda Di Leo, in panchina c’è Correale. Torna titolare Giacchino a centrocampo.

La Sanremese, oggi in maglia bianca, inizia a macinare gioco fin dalle prime battute. Al 7’ si fa subito vedere Gagliardi con un tiro dal limite, para Montiglio. Un minuto dopo calcia anche Maglione dal limite, palla sul fondo. La gara si sblocca al 12’: Gagliardi serve sulla sinistra Nouri, il laterale mette in mezzo per Rizzo che arriva a rimorchio in area e con un tiro secco e preciso batte Montiglio. Sanremese – Chisola 1-0. Nonostante il vantaggio la Sanremese insiste. Al 19’ ci prova Nouri con un tiro dai trenta metri, palla fuori. Al 27’ bolide di Giacchino di prima intenzione poco fuori dall’area in posizione centrale, Montiglio si tuffa sulla sua sinistra e respinge. Al 34’ girata di Aperi in area, la palla deviata da un difensore si impenna e colpisce la parte alta della traversa, finendo in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo tiro dalla destra di Rizzo, Montiglio blocca a terra. Al 37’ tacco di Rizzo, tiro dal limite di Larotonda, palla fuori non di molto. Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

