L’analisi di Semplici: “Serve trovare equilibrio per prendere meno gol”

Inizia con un pareggio l’avventura allo Spezia di Leonardo Semplici: “Mi ero raccomandato con i ragazzi e hanno eseguito alla grande contro una squadra di valore come l’Udinese”, esordisce il tecnico in conferenza stampa dopo il 2-2 della Dacia Arena. “Siamo riusciti a metterli in difficoltà, purtroppo non abbiamo segnato il secondo gol e poi quando concedi certe situazioni è normale che, contro una squadra di valore come l’Udinese, puoi andare in difficoltà. Abbiamo sofferto ma come squadra, penso che abbiamo fatto bene e l’abbiamo dimostrato andandola a pareggiare e con i cambi abbiamo provato a fare qualcosa in più. La mia squadra deve sempre provare a fare questo tipo di gara, anche con avversari di valore come oggi. Faccio i complimenti ai miei, che anche dopo solo due allenamenti hanno messo in campo alcuni concetti che mi fanno capire di avere un gruppo di giocatori che possono darmi soddisfazioni. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito in un numero importante e a cui abbiamo dato questa piccola soddisfazione che mi auguro possa avviare un percorso migliore”, prosegue Semplici.

Un dato da migliorare è quello dei gol subiti. Anche questa sera lo Spezia ha concesso due reti, su situazioni che sarebbero potute essere evitate: “I numeri parlano chiaro, dobbiamo trovare un equilibrio che permetta alla squadra di subire meno gol. Abbiamo concesso situazioni e creato molto, non solo con Nzola, che è un giocatore molto importante. Come altri hanno alcuni giocatori, noi abbiamo lui, Shomurodov, Maldini, Agudelo e altri che mi auguro possano darci un contributo di gol e assist. Ampadu ha fatto una grande partita, molto attenta. È un giocatore di qualità, di intelligenza alta e penso sia destinato ad una carriera molto importante”.

