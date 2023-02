Matteo Aicardi: “Il ritorno in Nazionale? No, io penso solo alla Pro Recco”

Genova. La Pro Recco conquista la Coppa Italia numero 17, la decima consecutiva, battendo l’Ortigia 12-8 nella finalissima di Genova. Lo fa in una partita speciale, contro Stefano Tempesti, il giocatore più vincente nella storia del club con 39 titoli in 16 anni, in una finale inedita nella storia della competizione. Una sfida intensa, davanti a oltre mille spettatori, e combattutissima con i siciliani capaci di chiudere il terzo tempo in svantaggio di un solo gol. Alle Piscine di Albaro è il pomeriggio di Aicardi, 36 anni, autore di quattro gol da far vedere a tutti gli aspiranti centroboa. Per i biancocelesti è il secondo titolo di stagione dopo la Supercoppa europea vinta a novembre.

“Sottovalutare l’Ortigia sarebbe stato un errore fatale – ammette Matteo Aicardi -, non lo abbiamo commesso, siamo partiti bene rimanendo in controllo del match. Oggi l’arbitraggio ha concesso un gioco più dinamico al centro e finalmente ho fatto qualche gol. Nel terzo tempo abbiamo avuto un black out e loro sono stati bravi a sfruttarlo, per fortuna abbiamo tenuto nel momento clou e abbiamo portato a casa questa Coppa Italia importantissima. Nazionale? No, Campagna deve chiamare gente giovane, io penso solo alla Pro Recco”.

