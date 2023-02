Nzola è tornato: “Grande partita, i compagni credono in me e io sono sereno”

M’Bala is back. Nzola torna dal primo minuto e segna due gol contro l’Udinese, regalando allo Spezia il primo punto dell’era Leonardo Semplici. Sono undici in campionato, sui ventuno gol segnati fin qui dallo Spezia: più del 50% del totale. “Sono contento di essere tornato con la squadra e di aiutarla come prima dell’infortunio. Mi sarebbe piaciuto prendere i tre punti oggi, abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti per il pareggio”, spiega l’attaccante franco-angolano a Dazn. “Io sono tranquillo, i miei compagni credono in quello che posso fare e mi fa stare sereno”, prosegue. “Abbiamo fatto una grande partita di squadra, lottando su ogni pallone come ci ha chiesto il mister in settimana. Semplici ci ha chiesto di essere sereni, abbiamo qualità e ci ha chiesto di farlo vedere. Il pareggio alla fine è buono, non vinciamo da un po’ ed è comunque meglio prendere un punto che niente”, conclude la punta di diamante dello Spezi

