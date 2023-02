A 9 gol in campionato era arrivato l’infortunio di gennaio 2021, alla stessa quota un mese fa arrivò il problema fisico subito nella trasferta di Bergamo in Coppa Italia. La “maledizione del nove”, che due anni fa durò fin quasi alla fine del campionato, questa volta dura molto meno per Mbala Nzola. Con la doppietta di Udine, la sesta in serie A, sale a 11 gol, supera Kvaratskhelia e si mette sulle tracce di Lookman e Lautaro Martinez.

L’articolo Nzola torna in doppia cifra con la sesta doppietta in serie A proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com