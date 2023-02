Pallamano, sconfitta per il San Camillo

Imperia. Passo falso casalingo per il team del capoluogo impegnato nella prima giornata della Poule Promozione del Campionato Francese di Prima Divisione. Sabato sera la compagine imperiese esce sconfitta dopo un’autentica “battaglia” dal Palasancamillo per 29/25 ad opera dell’AS Monaco/Beausoleil. «Nulla è compromesso – riferisce il dirigente Piero Torielli – è vero non avevamo disponibili tutte le nostre effettive, ma anche le avversarie sotto questo profilo avevano delle assenze, tuttavia secondo me ci è mancata quella determinazione avuta in altre circostanze”. In una serata dove i vari tiratori imperiesi si sono trovati con il “braccio” scarico, l’onere e l’onore di prendere l’iniziativa è ricaduta su la giovane Chiara Repetto autrice di ben 18 segnature “Siamo coscenti delle sue possilità – conclude il dirigente – ma anche le altre giocatrici non sono state mai da meno solo che sabato qualcosa non ha funzionato a dovere. Ora si torna in palestra a lavorare per ripartire subito con una vittoria».

Formazione : Sara Atzori reti 2, Sofia Carenzo, Valentina Cigna 1, Laura Daprelà portiere, Alessia Moisello 2, Clara Pellicari 1, Chiara Repetto 18, Ksenija Susa 1.

