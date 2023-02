Primarie Pd 2023: nel savonese Schlein si aggiudica oltre il 62 per cento dei voti

Savona. Sono stati 4348 gli elettori che oggi hanno preso parte alle Primarie 2023 del Pd. Oltre il 62 per cento dei votanti ha premiato Elly Schlein, che si è imposta su Stefano Bonaccini in quasi tutti i circoli della provincia tranne Bergeggi e Cisano sul Neva, con un ex aequo a Lavagnola.

Poco meno di una trentina i seggi messi a disposizione dai volontari che hanno potuto garantire una giornata di democrazia a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti del Partito Democratico per l’elezione del prossimo segretario nazionale.

