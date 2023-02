Primarie Pd in provincia di Imperia, vince Schlein

Imperia. E’ Elly Schlein il candidato alle primarie del Partito Democratico più votato in provincia di Imperia. Alle 20 di oggi, termine delle primarie Dem, Schlein ha totalizzato 1370 voti contro gli 849 del suo avversario diretto, il presidente di Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. In totale sono stati 2228 i votanti imperiesi, in lieve calo rispetto all’ultima tornata.

Elly Schlein, deputata eletta tra le fila del Pd tra gli indipendenti, già vice presidente di Bonaccini in regione, va verso la conferma anche su scala regionale, dove si era affermata nella votazione dei circoli, unico risultato utile per lei in Italia.

