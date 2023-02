Recco: 23 in cerca di lavoro, i loro profili nella bacheca parrocchiale

Ventuno sono donne e due uomini. Tutti cercano lavoro. Le loro offerte sono esposte in una bacheca all’esterno della chiesa parrocchiale di San Giovanni, in piazza San Giovanni Bono a Recco. Tutte denotano la necessità di lavorare. Generalmente chiedono un lavoro nel campo dei servizi: badanti, babysitters, disposte a portare i cani a fare la passeggiata, dame di compagnia per sole donne, assistenza notturna, ripetizioni. Un eccezione è costituita da uno dei due uomini che si offre anche come muratore, settore alla ricerca continua di mano d’opera. Quasi tutte le richieste sono accompagnate dalla scritta “referenziata”. Chi è in cerca di un aiuto può prendere visione delle offerte.

