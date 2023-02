Semplici è soddisfatto: “Convinto che raggiungeremo l’obiettivo”

Buona la prima per Leonardo Semplici, che strappa un punto alla Dacia Arena e comincia con un pareggio la sua avventura alla guida dello Spezia. “C’è soddisfazione, abbiamo fatto una grande partita”, esordisce il tecnico toscano ai microfoni di Dazn. “Abbiamo sofferto un po’ ma sono convinto che con le qualità dei ragazzi possiamo uscire da questa situazione. Siamo andati sotto ma abbiamo reagito nella maniera giusta e ad un certo punto ho provato a vedere se potevamo fare qualcosa in più mettendo Maldini anche per Agudelo”, spiega il tecnico, che sin dai primi giorni ha provato ad inculcare fiducia nel suo gruppo: “Vedere l’allenatore che ti fa i complimenti e ti incita è un aspetto importante. Le cose negative le conosciamo e ora dobbiamo rinforzare le qualità dei ragazzi e cercare insieme a loro e ai tifosi, che ringrazio per averci seguito fin qui, di arrivare al nostro obiettivo, che sono convinto centreremo”.

Un buon punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nonostante alcune difficoltà, che hanno portato Semplici a modificare il suo modulo di gioco nel finale di gara: “Loro ci mettevano in difficoltà nei cambi gioco, come successo sul secondo gol. Ho deciso di dare più copertura mettendo poi Agudelo trequartista, inserendo anche Shomurodov. Chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. Nella ripresa volevamo ripartire come nel primo tempo, ma va dato merito all’Udinese, che è una squadra fisica e tecnica. Creando tante situazioni da gol e trovando equilibrio possiamo avere maturità di gioco e risultati, che è quello che conta”, spiega Semplici.

