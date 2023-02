Sincronizzato: Linda Cerruti vince il singolo, Rari Nantes Savona seconda nella squadra

Riccione. C’è tanta strategia in questo campionato assoluto di nuoto artistico, in cui per la prima volta sono introdotte le nuove regole internazionali. Un “progetto pilota” che vede la Federazione Italiana Nuoto prima al mondo nel mettere in uso la nuova codificazione negli esercizi liberi. Spagna, Grecia e Israele finora le hanno sperimentate soltanto per i programmi tecnici. Siamo ancora in fase di “sperimentazione” e la Fina attende le relazioni per la discussione e le opportune modifiche ma è già abbastanza per capire quanto siano aumentate le difficoltà.

Tre finali nella quarta ed ultima giornata di gare. Come riporta Federnuoto.it, subito di prima mattina c’è quella della squadra (dove viene giudicata anche la componente dell’allineamento delle formazioni che rientra nell’elenco dei bonus) in cui la Busto Nuoto si presenta da campione uscente (ha vinto le ultime due edizioni) e viene superata dalla Marina Militare all’esordio con il team e dalla Rari Nantes Savona che compie un grande balzo in avanti: 347.1375 punti per le “sette bellezze” del Centro Sportivo della Marina che per la prima volta dopo molti anni di attività riesce a portare la squadra agli assoluti, 328.5104 per le savonesi allenate da Patrizia Giallombardo con Benedetta Parisella e 279.7396 per la ragazze di Busto Arsizio guidate da Stefania Speroni.

