“A distanza di mesi non ancora risolto un problema banale come l’attraversamento su Via Brigate partigiane”

“In fase di progettazione del nuovo supermercato e quindi di revisione della segnaletica orizzontale si sarebbe dovuto tenere conto dell’attraversamento pedonale su Via Brigate partigiane, tanto più in corrispondenza di una fermata dell’autobus. Realizzato il progetto e notato l’errore si sarebbe potuto intervenire con una ‘latta di pittura’ in corrispondenza della fine del guardrail che non ha bisogno di modifiche. Una volta segnalato il problema dalla cittadinanza si sarebbe potuto intervenire con la suddetta ‘latta di pittura’”. Così in una nota il gruppo consiliare Cittadini in Comune, con i consiglieri Francesco Spinetti, Luca Vaccaro, Sandro Bertoni ed Emiliano Quaretti. “Si è preferito accampare scuse sulla proprietà della strada – prosegue il comunicato del gruppo consiliare di opposizione -, come se il progetto del supermarket fosse stato non approvato dal comune di Follo, lasciando intendere un interessamento al problema, affermando di aver preso contatti con la Provincia, ma al nostro accesso agli atti si risponde candidamente che al momento non sono presenti documenti cartacei relativi a questa situazione in quanto gli incontri sono avvenuti in via informale. Ma non potevamo aspettarci altro da un atteggiamento ormai consolidato che definire approssimativo è un complimento. Atteggiamento alla Marchese Del Grillo già tenuto in altre occasioni; evidentemente non bastava la totale indifferenza alle continue richieste da parte della cittadinanza e del gruppo consiliare di aprire una discussione sulla trasformazione di Piazza Matteotti, al quale si è voluto aggiungere l’impegno disatteso da parte dell’assessore Vezzi di convocare una commissione nei tre giorni successivi al consiglio sull’antenna. Ne sono trascorsi 90 e ancora siamo in attesa, causa delle nostre dimissioni dalle suddette adunanze. E quindi a distanza di molti mesi un problema anche banale non è stato ancora risolto e nonostante la legge imponga all’amministrazione l’abbattimento delle barriere architettoniche siamo di fronte a degli amministratori che le barriere le creano. Auspichiamo che i nostri concittadine prendano coscienza di una classe dirigente che non si meritano”.

