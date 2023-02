Approvato protocollo d’intesa Regione Liguria- Sport e salute Spa. Assessori Ferro, Gratarola e Giampedrone: «Atto importante»

Genova. La Giunta regionale, su proposta degli assessori allo sport Simona Ferro, alla sanità Angelo Gratarola e alle politiche socio sanitarie Giacomo Giampedrone, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Sport e Salute Spa, società interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obiettivo è quello di definire linee guida condivise per mettere in campo attività legate alla promozione, all’organizzazione e gestione di eventi sportivi, all’impiantistica sportiva, alla formazione per progetti di alto valore sociale, all’attuazione di programmi di istruzione e formazione rivolti ai cittadini e agli operatori del settore con particolare focus sulla salute e stili di vita, all’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento dei funzionari o dei dirigenti regionali e di altri enti locali, a progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico o campagne di prevenzione e salute, all’informazione sugli sviluppi del Pnnr, alla predisposizione e supporto di spazi dedicati ai centri di medicina dello sport, al sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nell’apposito registro nazionale.

