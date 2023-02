Calvari: violento incendio, due famiglie ancora evacuate

L’incendio sviluppatosi ieri alle 19.50 circa in un palazzotto di Calvari, lungo la statale 225 in Fontanabuona, ha richiesto l’opera dei vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e di Genova. Le due famiglie che si trovavano nello stabile sono state evacuate ed hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa. Una persona è stata invece trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dalla Croce Rossa di Cicagna. L’incendio è stato aggredito dai vigili del fuoco che sono riusciti ad averne ragione ed effettuare la bonifica fino oltre la mezzanotte. Sul posto anche i carabinieri. Le cause del rogo sono in via di accertamento.

