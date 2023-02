Corso di preparazione per i concorsi di Polizia locale, organizza Cisl Fp

La Cisl Fp Liguria organizza i corsi di preparazione per i due concorsi del Comune della Spezia per l’assunzione di personale per la Polizia locale fra Istruttori di Vigilanza (cat. C) e Istruttori Direttivi di Vigilanza (cat. D).

La finalità della formazione è di facilitare lo studio dei candidati ponendo attenzione sulle materie e sulle tematiche, presenti nel programma dei bandi, che risultano più ricorrenti nelle prove scritte e orali, grazie all’esperienza maturata dalla Cisl Fp nei concorsi precedenti e che ha permesso ai suoi corsisti di vincere posizionandosi ai primi posti delle graduatorie. Il corso è gratuito con le modalità che potranno essere chieste tramite messaggi whatsapp ai numeri 347/2695991 o 333/3698085 e si svolgerà tramite lezioni online o in presenza e con materiale registrato che potrà essere fruibile in qualsiasi momento dagli iscritti. Le iscrizioni sono aperte dal 28/02/2023 al 31/03/2023.

