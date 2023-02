Elezioni comunali, Fratelli d’Italia: «Siamo per un centrodestra unito ovunque». Rischia di saltare la candidatura di Di Muro a Ventimiglia

Imperia. «Siamo per un centrodestra unito ovunque. Così come a Sarzana e Sestri Levante, correremo assieme a Ventimiglia, se si correrà assieme anche a Imperia». Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Stefano Balleari, commentando il vertice di centrodestra che si è svolto oggi a Genova, alla presenza di Giovanni Toti (Cambiamo), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) e Umberto Calcagno (Udc).

Ed è proprio Imperia, dunque, il Comune che potrebbe cambiare le carte in tavola per le prossime elezioni amministrative. Se la Lega, come sembra, appoggerà il sindaco uscente Claudio Scajola rinunciando al simbolo, molto probabilmente il partito di Giorgia Meloni non sosterrà la candidatura di Flavio Di Muro a sindaco di Ventimiglia.

