I dati ufficiali li avremo soltanto in mattinata quando arriveranno anche quelli definitivi relativi alla provincia spezzina ma già c’è un verdetto virtuale e sostanziale: Elly Schelin è la nuova segretaria Pd, la prima donna nella storia del partito. Quando lo scrutinio ha raggiunto ormai l’80% delle schede la deputata democratica è al 53,8%, contro il 46,3% di Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della Schelin. Dunque il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti (ma non in Liguria dove il voto era in controtendenza già alla prima tornata). Le primarie, peraltro, raccontano un partito diviso in due, il centro-nord schierato con la Schlein e il sud e le isole con Bonaccini.

L’articolo Elly Schelin è la nuova segretaria del Pd. Ai gazebo si ribalta il voto degli iscritti proviene da Citta della Spezia.

