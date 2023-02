Fabio Marante e Maria Pia Scandolo eletti nella segreteria della Cgil Liguria

Liguria. Sono state elette oggi dalle Assemblee Generali di Cgil Genova e Liguria le Segreterie confederali dell’area metropolitana e regionale. Per la Segreteria genovese sono stati eletti Aurelia Buzzo e Antonio Grifi, mentre per quella ligure Fabio Marante e Maria Pia Scandolo.

La doppia elezione è avvenuta a seguito delle decisioni assunte nel gennaio scorso dai Congressi Cgil Genova e Liguria. Delegate e delegati hanno concretizzato quanto annunciato durante il percorso congressuale per una nuova modalità di lavoro che vede le due Segreterie, quella della Cgil Liguria e Camera del lavoro metropolitana di Genova, operare in modo complementare ed integrato attraverso l’unificazione delle deleghe. I cambiamenti del mercato del lavoro sempre più veloci, il proliferare di situazioni di crisi e l’incalzare delle nuove povertà impongono anche al sindacato un cambio di passo che metta a confronto sinergie e risorse in modo da essere maggiormente rispondente alle nuove necessità di lavoratori e pensionati.

» leggi tutto su www.ivg.it