La Fiorentina ne fa tre al Bentegodi, Hellas Verona resta a tre punti dallo Spezia

Tutto facile per la Fiorentina nel primo posticipo odierno. Al Bentegodi i viola hanno infatti battuto 3-0 l’Hellas Verona prossimo avversario dello Spezia domenica prossima al Picco. I toscani sono passati in vantaggio nel primo tempo con l’ex Barak e hanno raddoppiato con Cabral prima dell’intervallo. Nel finale di partita Biraghi ha chiuso il conto siglando il definitivo 3-0 che ha portato la squadra a 28 punti in classifica. Gli scaligeri restano invece a 17.

