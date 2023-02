La neve cade copiosa in Val Bormida, fino a 50cm: qualche fiocco e vento di burrasca sulla costa

ValBormida-Savona. Continua l’allerta arancione per neve sui versanti padani di Ponente. In allerta gialla, invece, i versanti padani di Levante e i comuni interni. Ed ulteriori valutazioni saranno effettuate in mattinata. È l’ultimo aggiornamento sul maltempo fornito da Arpal.

Nevicate interessano le zone della A6 e della A26, coinvolgendo dunque Val Bormida e Valle Stura, hanno raggiunto le zone interne del Levante avvicinandosi alla costa, ad esempio con fiocchi sulle alture del Ponente genovese (zona sopra Voltri).

