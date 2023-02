Ladro di vestiti con il gusto delle grandi marche, beccato dalle telecamere

Aveva una giacca nello zaino e indossava uno smanicato e un paio di scarpe, provate nei camerini di un negozio del complesso commerciale “Le Terrazze” per poi oltrepassare le casse senza aver pagato nulla. Un’azione repentina che tuttavia non è sfuggita all’occhio digitale della videosorveglianza che ha ripreso tutto in tempo reale. A quel punto un dipendente della vigilanza, osservando in diretta l’accaduto, ha pensato bene di chiamare la Centrale Operativa della Questura per un intervento immediato. Sono le 18 di domenica quando i poliziotti irrompono al centro commerciale di Fontevivo, accolti e indirizzati dagli uomini della sicurezza verso l’uomo avvistato nel filmato. Nelle immagini si nota l’uomo prelevare tre giacche di marca: una volta uscito dal camerino ne riponeva soltanto due e nel medesimo contesto si notava lo zaino sulle sue spalle visibilmente pieno, al contrario di quando era entrato.

Pochi minuti dopo, lo stesso soggetto entrava nuovamente in un camerino di prova con due paia di scarpe ed uno smanicato, per uscirne poco più tardi calzando le scarpe in questione ed indossando lo smanicato al di sotto della giacca. A questo punto il soggetto si è diretto verso le casse oltrepassando l’uscita “senza acquisti” dove veniva fermato, dopo un iniziale tentativo di sottrarsi al controllo, dal personale di vigilanza che nel frattempo aveva provveduto ad avvertire le forze dell’ordine. Nel complesso, l’uomo, un 38enne residente in altra regione e già conosciuto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di due paia di scarpe da uomo, una giacca da uomo smanicata ed un giubbotto da uomo risultato danneggiato a causa della rimozione della placca antitaccheggio. Tutti indumenti di marca, per un valore complessivo di 556 euro. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, veniva denunciato per il reato di furto aggravato.

