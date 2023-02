L’infermeria comincia a svuotarsi: Zurkowski e Bastoni da valutare in settimana ma Holm salta il Verona

Il giorno dopo il pareggio della “Dacia Arena” in casa Spezia si riposa in vista del cruciale scontro diretto di domenica contro l’Hellas Verona. Domani, ultimo giorno di un febbraio decisamente mosso in casa aquilotta, è prevista la ripresa degli allenamenti: si inizieranno così a valutare diverse situazioni in vista della partita di domenica. Dall’infermeria innanzitutto potrebbero esserci delle novità: dopo il brutto colpo subito contro il Bologna, Joao Moutinho si avvicina al rientro e nel week-end dovrebbe tornare convocabile e in panchina, poco più di un mese dopo il contrasto che lo fece uscire in barella dalla partita del Dall’Ara.

