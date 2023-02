Maralunga, Legambiente Lerici: “Soddisfazione per posizione Comune, ora parta vera linea di sviluppo sostenibile”

Legambiente Lerici in una nota esprime “soddisfazione per la posizione definitiva e non negoziabile del Comune di Lerici nel rifiutare tale richiesta, cosa che peraltro avrebbe richiesto una variante del Puc. Tale cambio d’uso avrebbe inevitabili ricadute negative sul territorio, ad iniziare da una perdita di ricettività turistica molto importante, del resto già avvenuta con la cessazione dell’attività del già presente campeggio”. Il tema è il progetto residenziale presentato all’ente per l’area del campeggio di Maralunga. “Legambiente Lerici – prosegue l’associazione ambientalista -, come è nella sua missione, vigila sul territorio ed in particolare sulle trasformazioni che portano ad un aumento del consumo di suolo. Per questo nel prendere atto di quanto detto sopra, Legambiente propone che ora il Comune inizi una vera linea di sviluppo sostenibile in cui si consideri l’ambiente naturale un bene pubblico da tutelare, privilegiando turismo a basso consumo e minimizzando il consumo di suolo, ascoltando anche il parere delle associazioni ambientali. Naturalmente vigileremo affinché la posizione espressa sia coerentemente tradotta in atti ufficiali dell’amministrazione”.

