Ordinanza antismog, i numeri della Regione: “Dal traffico solo il 39% degli inquinanti fuorilegge”

Genova. L’inquinamento atmosferico a Genova è determinato più dal traffico stradale, colpito dalla recente ordinanza antismog del Comune, o dalle attività portuali? Dopo l’intervista di Genova24 a Paolo Prati e Silvia Vicini, docenti dell’Università di Genova esperti in materia, a intervenire nel dibattito è l’ingegner Enzo Tortello, presidente dell’Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova e del Comitato Tutela Ambientale Genova Centro-Ovest che da anni rappresenta i cittadini esasperati dai fumi delle navi.

“Ovviamente i numeri sono numeri, ma possono avere significato diverso a come si leggono – ci scrive Tortello -. Non nego che il traffico stradale abbia forte impatto, in particolare in corso Europa e via Bruno Buozzi, ma il fenomeno inquinamento è stato studiato da tempo perché da tempo Genova è in infrazione europea per il superamento dei limiti degli NOx“, cioè gli ossidi di azoto, inquinanti per cui Genova è costantemente oltre i limiti di legge.

