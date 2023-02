Pistelli regala la vittoria a Gamma Innovation a novanta secondi dalla fine

Tre punti anche per Gamma Innovation Sarzana di A2: 5-4 sulla Decom Roller Matera, col gol-partita di capitan Pistelli a 90 secondi dalla fine (tripletta), nonostante i quattro gol dell’argentino Piozzini. Inedita pomeridiana al Vecchio Mercato per la formazione di serie A2 del Gamma Innovation Hockey Sarzana che conquista la terza vittoria in campionato e si assesta al sesto posto in classifica con 10 punti. Sfida emozionante, Sarzana batte il Decom Roller Matera che schiera in pista un giocatore come Conrado Piozzini, un lusso per la cadetteria. La tripletta del super capitano e mister Matteo Pistelli, la doppietta di Tognacca e le parate di Francesco Venè, regalano a Sarzana una vittoria spettacolare per 5 – 4. Mister Pistelli con il supporto tecnico di Maurizio Corona in panchina, vista l’assenza di Paolo De Rinaldis rimasto tutto il primo tempo in tribuna a vedere i ragazzi prima di accingersi alla trasferta con la serie A1 a Viareggio, ha ruotato quasi tutta la rosa, pubblico sarzanese presente entusiasta per la terza vittoria di questa squadra composta per nove decimi da atleti usciti dalla scuola hockey della società di Piazza Terzi. E ora attesa nell’ultima giornata dalla lunga trasferta di Giovinazzo contro la formazione locale seconda in classifica con una partita in meno che non fa mistero delle proprie velleità di promozione in serie A1. “Sono entusiasta dei miei ragazzi in primis per il risultato e poi per la prestazione e per il cuore messo in pista – dice il Presidente Maurizio Corona a fine partita – abbiamo dieci punti in classifica, però non dobbiamo adagiarsi sugli allori, dobbiamo combattere centimetro dopo centimetro per raggiungere la salvezza il prima possibile.”

GAMMA INNOVATION H.SARZANA – DECOM ROLLER MATERA = 5-4 (1-1, 4-3)

GAMMA INNOVATION H.SARZANA: Venè, Rispogliati, Pistelli (C), Angeletti, Tognacca – Lavagetti, Ponti, Baldocchi, Del Gatto, Andreoni – All. Corona

DECOM ROLLER MATERA: Lanza, Lapolla, Piozzini, Antezza, Gadaleta – Bigatti, Ferrara, Rondinone, Gaudiano, El Haouzi (C) – All. Persia

Marcatori: 1t: 5’06” Pistelli (S), 13’26” Piozzini (RM) – 2t: 14’21” Tognacca (S), 16’48” Piozzini (RM), 19’49” Piozzini (RM), 22’08” Pistelli (S), 22’35” Tognacca (S), 22’41” Piozzini (RM), 23’30” Pistelli (S)

Espulsioni: 2t: 6’26” Del Gatto (2′) (S)

Arbitro: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

