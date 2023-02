Progetto “Formare gli sguardi” del Fermi-Polo-Montale, protagonista del primo appuntamento il film “Amanda”

Bordighera. Lo scorso venerdì 24 febbraio, presso il cinema Olimpia di Bordighera, si è inaugurato il ciclo di cinque proiezioni dal titolo “Costruire un nuovo sguardo per la cittadinanza”, rassegna cinematografica prevista dal progetto “Formare gli sguardi: educazione al linguaggio audiovisivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività”, ideato dall’ Istituto “Fermi-Polo-Montale” di Ventimiglia in collaborazione con l’Associazione no profit Women in Film, Television & Media Italia e vincitore del bando scuole 2022, nell’ambito del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola”.

Per l’Istituto e l’associazione è stata davvero un’occasione speciale, che la dirigente scolastica Antonella Costanza ha aperto coi suoi saluti introduttivi: grande attenzione, nel suo discorso, è stata dedicata a tutte le figure professionali che hanno collaborato affinché il progetto potesse prendere forma, prima nelle idee di chi lo ha fortemente voluto e poi nelle azioni concrete che ne hanno permesso la realizzazione: Domizia De Rosa, presidente di Wiftmi, con cui l’Istituto rinsalda ora una collaborazione preziosissima già avviata negli anni precedenti e nata in forza del comune impegno sul fronte della sensibilizzazione sulle tematiche di genere e della didattica dell’audiovisivo; la professoressa Ambra Saitta referente per l’Istituto e Federica Nicchiarelli, responsabile area formazione Wiftmi, che hanno scritto il progetto per curarne poi il coordinamento scientifico,

