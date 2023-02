‘Santa’: “Memoria ed emozioni, protagoniste le donne”

Tutto pronto a Santa Margherita per “Il Bello delle donne liguri”, la manifestazione tutta al femminile che sarà ospitata dal 4 all’8 marzo a Villa Durazzo e a Villa San Giacomo. L’evento è stato presentato lunedì 27 febbraio nella sala consiliare del Comune di Santa. A presentarlo sono stati l’assessore Beatrice Tassara e la responsabile dei servizi bibliotecari Marina Marchetti, con l’intervento del sindaco Paolo Donadoni. “In questi otto anni di vita – ha spiegato Tassara – la nostra manifestazione è cresciuta. E’ diventata un contenitore di memoria e di emozioni dove madre e figlia possono ritrovarsi a lavorare fianco a fianco. “Il bello delle donne liguri” è una manifestazione in cui riconoscersi, dove si scopre il bello di esserci e il fatto di essere parte di una comunità, in relazione alle altre persone. Santa Margherita e Portofino sono dei megafoni del mondo: allora rendiamoci conto di questa cosa e approfittiamone per fare conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni. L’8 marzo le donne hanno bisogno di ben altro che di un po’ di mimosa”.

“L’ingrediente segreto della riuscita di questa manifestazione è quello di saper stare insieme – ha detto Donadoni – Grazie a Marina Marchetti e a tutti coloro che hanno creato questo evento e che con la loro passione e dedizione lo stanno facendo crescere. “Il bello delle donne” è diventato un evento intergenerazionale, che ha come tema fondativo la capacità di ricamare una rete di rapporti. E’ grazie a questa capacità che il nostro merletto potrà diventare patrimonio dell’Unesco. Abbiamo fatto il contrario di quanto avviene di solito, con altre manifestazioni in giro per l’Italia. Di solito vengono partorite iniziative che poi, passato l’evento, rimangono scatole vuote. “Il bello delle donne liguri” invece è partito prima dai contenuti per arrivare solo dopo al contenitore: e questo ne garantisce la vitalità”.

