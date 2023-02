Santo Stefano al Mare, brucia la collina in località San Stevi

Santo Stefano al Mare. Incendio in corso in queste ore sulle colline di Santo Stefano al Mare al confine con Terzorio, in regione San Stevi- Terre bianche.

Sembrerebbe che nel luogo in cui sono divampate le fiamme fosse da tempo presente una discarica abusiva che i residenti avevano a loro volta segnalato e sarebbe proprio questa l’area interessata dall’incendio, secondo dinamiche ancora da stabilire.

Sul posto i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e al momento nessuna abitazione è stata evacuata.

