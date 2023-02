Genova. Portare borraccia, cartelli e qualche amico. Nessuna bandiera o volantino. Appuntamento venerdì 3 marzo alle 9 davanti alla stazione metropolitana di Principe. Destinazione piazza Matteotti, ore 12.30.

Sono queste le indicazioni che gli attivisti di Friday For Future hanno fornito attraverso i propri canali social a chi intenderà partecipare al corteo e alla manifestazione di lotta per la giustizia sociale e climatica in programma a Genova questa settimana.

