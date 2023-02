Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia, corsa in linea di ciclismo su strada in programma in settimana – mercoledì 1 marzo – giunge quest’anno alla sua 60° edizione. La competizione, ideata dal direttore sportivo Pino Villa nel 1963, festeggia quindi cifra tonda.

Per il secondo anno consecutivo l’evento è stato inserito nel calendario di marzo (anziché ai primi di febbraio), al fine di favorire una maggiore partecipazione di atleti di livello internazionale.

