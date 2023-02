Vino, Confagricoltura Liguria: “Contro la flavescenza dorata servono strategia, ricerca e risorse”

Liguria. Interventi coordinati a livello regionale e nazionale, investimenti in ricerca scientifica e risorse economiche a sostegno delle imprese vitivinicole. Sono le richieste che il presidente dei viticoltori di Confagricoltura Liguria Zangani, riprendendo il recente passaggio del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, fatto al governo e al ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per il contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata, una delle malattie epidemiche più gravi che interessano il comparto vitivinicolo.

Davanti alla diffusione di questa fitoplasmosi, che ha registrato negli ultimi due anni una preoccupante accelerazione anche in Liguria, la Confagricoltura chiede che venga finalmente messa a punto una strategia di interventi uniformi per tutto il territorio nazionale alla quale gli enti competenti partecipino in modo coordinato e con la condivisione delle proprie iniziative.

» leggi tutto su www.genova24.it