Allarme siccità in Liguria: Brugneto oggi a livello dello scorso luglio. “L’emergenza è già qui”

Genova. L’allarme siccità arriva anche in Liguria, dove, con la fine dell’inverno oramai imminente, si iniziano a fare i conti con le riserve d’acqua. Conti che però non tornano, a causa di un autunno e un inverno particolarmente avari di pioggia. Una situazione che si riflette sugli invasi genovesi, con il Brugneto, il maggiore custode dell’acqua di Genova, riempito a metà, esattamente ai livello registrato lo scorso luglio, vale a dire in piena estate.

La notizia arriva dal Consiglio regionale, dove l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone ha risposto ad un’interrogazione in del capogruppo del M5s Fabio Tosi. “Il lago del Brugneto oggi è allo stesso livello del luglio 2022, una situazione che ci dà il segnale di quanto il tema sia preminente -ha riportato l’assessore – Lo scenario di severità idrica permane in Liguria dalla primavera 2022 e la piovosità tende sempre più a diminuire”. Genova24 sta seguendo da mesi il tema: a luglio scorso le misurazioni che avevamo avuto modo di verificare attraverso Iren vedevano il maggior invaso con 16 milioni di metri cubi d’acqua, rispetto alla capienza complessiva di 25 milioni. E già all’epoca si considerava questo livello ‘in anticipo’ rispetto ad agosto.

» leggi tutto su www.genova24.it