Amianto nell’ex scalo merci di Rapallo, Tosi (M5s): “Segnalato 5 anni fa, ma nessuna bonifica”

Genova, 28 febbraio 2023 – “Nel 2018, come M5S avevamo denunciato la nota questione dell’amianto sul tetto dell’ex scalo merci ferroviario di Rapallo con una segnalazione all’Asl4, cui seguì sopralluogo e conferma ufficiale della stessa Azienda sociosanitaria. Subito dopo l’ispezione, l’Asl4, accertata peraltro la presenza di lastre pericolanti della copertura e a rischio crollo, aveva richiesto a Ferrovie non solo l’immediata messa in sicurezza delle lastre ma anche la bonifica integrale del sito entro 3 anni. Allo stato attuale il ritardo non solo è evidente, ma è offensivo. Stiamo infatti ancora aspettando nonostante fossero stati fissati tempi “certi” per l’integrale bonifica dell’edificio”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando l’interrogazione discussa oggi in Consiglio regionale.

