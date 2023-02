Ampadu si confessa alla tv gallese: “Siamo tutti concentrati sull’obiettivo”

“Abbiamo avuto un colloquio a quattrocchi tra di noi. Niente di troppo serio. Giusto per essere sicuri che tutti siamo concentrati sull’obiettivo perché questo è un campionato difficile. Veniamo da un periodo particolare, ma stiamo tutti lavorando nella stessa direzione”. Sono le parole che Ethan Ampadu ha affidato negli scorsi giorni a Sgorio, approfondimento del canale gallese S4C.

“Non è niente male qui…”, esclama la giornalista Sioned Dafydd, che ha incontrato il difensore aquilotto in una bella giornata di sole sulla Passeggiata Morin, tra un autografo firmato e un selfie. “Specialmente in una giornata come questa, è davvero bello concedersi una passeggiata”, concede Ampadu che in patria è considerato uno dei possibili futuri capitani del Galles dopo l’addio di Bale e Allen. A 22 anni ha già 40 presenze all’attivo.

