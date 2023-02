Recco. Aumentano i titoli di viaggio che i cittadini di Recco possono acquistare nella sede della Pro Loco, grazie al nuovo accordo siglato con AMT.

Da oggi la sede di via Ippolito d’Aste, oltre alla vendita di biglietti ordinari e abbonamenti cartacei per il servizio provinciale, è abilitata anche per l’emissione di nuovi CityPass e per caricare, sempre su CityPass, ogni tipo di abbonamento, che sia urbano, provinciale o metropolitano.

