Calcio, Rivasamba. Buccellato sorride al pareggio di Albenga: “Stiamo svolgendo un ottimo lavoro”

Albenga. Pareggio dal retrogusto amaro quello rimediato contro l’Albenga per Buccellato. Il gruppo infatti, contrariamente alle aspettative pre gara, si è contraddistinto in campo per la sua tenacia e voglia di imporsi. Due le volte in cui i genovesi si erano trovati in vantaggio, poi annullati entrambi, ma comunque utili per scuotere gli animi ingauni.

Partita affrontata a viso aperto, con la coscienza di poter proseguire sul canale giusto e, nel caso, aggiudicarsi anche i tre punti: “Siamo una squadra giovane, con molta resistenza soprattutto nei 90 minuti, anche per questo possiamo permetterci questo stile di gioco. I risultati parlano, stiamo svolgendo un ottimo lavoro da parecchio tempo. Nonostante le pessime condizioni climatiche, abbiamo saputo giocare sia a favore che contro vento”.

