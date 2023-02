‘Come nascono le storie?’ Stefano Massini in scena al Duse dal 3 al 5 marzo

Genova. Cosa sono e come nascono le storie? Per quale ragione l’essere umano, fin dall’alba dei tempi, ama raccontarle e tramandarle?

A queste domande prova a rispondere Storie, spettacolo in scena al Teatro Duse da venerdì 3 marzo, scritto e interpretato da Stefano Massini, scrittore, romanziere e drammaturgo di livello internazionale, unico italiano a vincere il prestigioso Tony Award (Oscar del Teatro) con il suo The Lehman Trilogy ed “una delle voci più alte della drammaturgia contemporanea” secondo il New York Times.

» leggi tutto su www.genova24.it