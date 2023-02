Da Sanremo parte “Onda Pride 2023”, l’anno scorso un evento da migliaia di persone

Sanremo. Partirà dalla Città dei Fiori la “Onda Pride 2023”. La prima manifestazione del genere in quest’anno si terrà in fatti nelle lande matuziane il prossimo 8 aprile. La data, simbolica, cade nell’anniversario della prima sorta di gay pride, in scena davanti al casinò municipale lo stesso giorno del 1972, per protestare contro un convegno alla Sala da Gioco che poneva l’omosessualità alla stregua di una malattia psichiatrica.

L’anno scorso la prima celebrazione dell’evento, con un “pride” che ha inondato dei colori arcobaleno e di musica le vie centrali di Sanremo, radunando migliaia di persone. Per aiutare ad organizzare la sfilata primaverile è stata anche organizzata una raccolta fondi: “Supporta il Sanremo Pride 2023!”. L’obiettivo dei suoi ideatori è di arrivare a 10.000 euro, chi volesse accedervi può andare all’indirizzo Internet https://www.produzionidalbasso.com/project/supporta-il-sanremo-pride-2023/ .

